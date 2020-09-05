Домой Рубрики Новости Саратова Назначен новый руководитель УФСИН по Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Назначен новый руководитель УФСИН по Саратовской области По Новости Саратова - 05.09.2020 194 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В УФСИН по Саратовской области происходят кадровые перестановки. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, назначен новый руководитель этого ведомства. Речь идет о полковнике внутренней службы Алексее Федотове. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА С будущего года в Саратов пустят теплоходы из Москвы В Иволгино легковушку обсыпали перьями и облили кетчупом Мотоциклист в Саратове влетел в стоящий Hyundai и попал в больницу ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ С будущего года в Саратов пустят теплоходы из Москвы Новости Саратова - 05.09.2020 0 Сегодня в День Москвы мэр столицы Сергей Собянин открыл отреставрированное здание Северного речного вокзала, об этом сообщает пресс-служба московской мэрии. С открытием речвокзала начнётся курсирование... В Иволгино легковушку обсыпали перьями и облили кетчупом 05.09.2020 Назначен новый руководитель УФСИН по Саратовской области 05.09.2020 Мотоциклист в Саратове влетел в стоящий Hyundai и попал в больницу 05.09.2020 От коронавируса скончалась 71-летняя жительница Саратовской области 05.09.2020