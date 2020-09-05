В УФСИН по Саратовской области происходят кадровые перестановки.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, назначен новый руководитель этого ведомства.

Речь идет о полковнике внутренней службы Алексее Федотове.

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