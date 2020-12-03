Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал о назначении на должность первого заместителя главы администрации города.

Место займет Сергей Грачев, он приступит к вопросам строительства и городского хозяйства на следующей неделе.

Напомним, что эту должность ввели после оптимизации структуры мэрии. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин говорил о сокращении штата госаппарата и территориальных ведомств.

Создана специальная комиссия, которая будет решать, кого оставить, а кого нет.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил подготовить соответствующие предложения до конца года.