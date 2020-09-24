Суд признал двух саратовцев виновными в мошенничестве, легализации денег, покушении на мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

С 2006 по 2016 год генеральный директор некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства» и его заместитель похитили денежные средства, материальные ценности и незаконно приобрели право на недвижимое имущество, принадлежащие гражданам и юридическим лицам, которые выполняли подрядные работы при строительстве четырех многоквартирных домов в Саратове. Сумма похищенного составила почти 200 миллионов рублей.

Злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц квартиры и землю, чтобы придать правомерный вид распоряжению недвижимостью стоимостью свыше десяти миллионов рублей.

Генеральный директор через подставных лиц и аффилированную организацию обратился в суд о взыскании с Фонда долга по договорам займов на сумму свыше 50 миллионов рублей по подставным документам. У него ничего не получилось, поскольку суд утвердил мировое соглашение об установлении единой отсрочки начала выплат задолженности кредиторам.

Он оформил десять квартир — залоговое имущество стоимостью свыше 25 миллионов рублей на подставное лицо, что привело к причинению вреда дольщикам.

Генеральный директор организации проведет четыре с половиной года в исправительной колонии общего режима, отдаст 200 тысяч рублей штрафа, год ему нельзя занимать управленческие функции в коммерческой организации. Его заместитель получил три года условного срока с испытательным сроком в два года.

Приговор не вступил в законную силу.