Советник юстиции Дмитрий Алеев назначен прокурором Романовского района. Об этом гласит соответствующий приказ генпрокурора РФ.

Он имеет высшее юридическое образование, женат, воспитывает двоих детей. В органах работает с октября 2003 года.

Был следователем прокуратуры Ровенского района, помощником прокурора Ровенского района. С сентября 2007 года замещал должность заместителя прокурора Ровенского района.

Зарекомендовал себя юридически грамотным, инициативным, добросовестным работником. За положительные результаты в служебной деятельности поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором области.