8 февраля во Фрунзенском районном суде Саратове поступил протокол об административном правонарушении в отношении депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко.

21 января с 12:00 до 17:40 во Фрунзенском районе проводился несанкционированный митинг.

Граждане услышали через мегафон, что за участием в мероприятии последует наказание — привлечение по статье 20.3 КоАп РФ.

Народный избранник все равно остался, за что вчера его задержали у своего дома. Он получил штраф — 20 тысяч рублей.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней.