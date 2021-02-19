В связи с повышенным спросом на пригородные пассажирские перевозки в праздничные дни 23 и 24 февраля назначены дополнительные рейсы на поезда, курсирующие по Саратовской области.

Так, 23 февраля пригородные поезда отправятся по маршрутам Саратов-1 – Ершов — Озинки, Саратов-1 – Красный Кут – Александров Гай и Тарханы – Овражная, 24 февраля проследуют в обратном направлении.

Поезда по маршрутам Тарханы – Карамыш, Карамыш — Тарханы на эти два дня из графика выводятся.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку. Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК», на информационных стендах билетных касс, по бесплатному телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: +7-800-775-00-00 или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».