В Саратовской области назначили двух новых прокуроров. Об этом сообщают в Instagram-аккаунте прокуратуры региона.

В Калининском районе будет работать Павел Жаворонков. Он несет службу с октября 2003 года, был следователем в Дмитровграде, Вольской межрайонной прокуратуре. Работал помощником Вольского межрайонного прокурора, помощником прокурора в Балаково. С марта 2009 года занимал должность зампрокурора Советского района, в апреле 2020 года был назначен зампрокурора Калиниского района.

Вольским межрайонным прокурором стал Константин Байкулов. Он работает с ноября 2000 года. Трудился в Саратове, Ершовском и Романовском районах, прокуратуре области.

Изданы соответствующие приказы генерального прокурора РФ.

