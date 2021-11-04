Домой Рубрики Новости Саратова Назван график работы поликлиник Саратовской области в праздничные дни РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Назван график работы поликлиник Саратовской области в праздничные дни По Новости Саратова - 04.11.2021 86 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В праздничные дни поликлиники Саратовской области будут работать по особому графику. Это режим выходного дня — с 9:00 до 17:00. До 14:00 можно записаться на вызов врача на дом. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области стартуют 4 региональные программы для поддержки районов В Энгельсе ищут свидетелей аварии на перекрестке Тельмана и Строительной Горожане заметили странную пену в Волге у берега Саратова ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области стартуют 4 региональные программы для поддержки районов Новости Саратова - 04.11.2021 0 В 2022 году в Саратовской области заработают 4 региональные программы для поддержки районов. Они направлены на ремонт дорог, содержание и ремонт объектов соцсферы, решение проблем... В Энгельсе ищут свидетелей аварии на перекрестке Тельмана и Строительной 04.11.2021 Горожане заметили странную пену в Волге у берега Саратова 04.11.2021 Назван график работы поликлиник Саратовской области в праздничные дни 04.11.2021 Активисты «Молодой гвардии» поздравили медиков Саратова с Днем народного единства выпечкой 04.11.2021