Назван инвестор реконструкции аэропорта в Балакове Саратовской области. Об этом вчера, 2 марта, рассказал глава БМР Александр Соловьев на заседании актива в здании регионального правительства в Саратове.

Так, инвертором проекта выступил Металлургический завод Балакова.

— На сегодняшний день составлена дорожная карта выполнения мероприятий, идёт разработка предпроектного предложения по реконструкции аэропорта, — доложил Соловьев.

Напомним, в декабре 2019 года спикер ГД Вячеслав Володин анонсировал жителям Балаково строительство нового аэропорта. В этот же день депутат Николай Панков предложить горожанам выбрать его название.