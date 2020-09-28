В Саратове с 25 июня по 31 августа прошел конкурс «Лучший дом, двор и улица». Об этом сообщили в мэрии.

Он проводился на уровне района и города.

Подано 46 заявок от собственником помещений многоквартирных домов, председателей правления ТСЖ и ЖСК, руководителей УК.

Критериями оценки объектов на звание «Лучший двор» являются: наличие сооружений, в состав которых входят малые архитектурные формы для детской игровой площадки, для индивидуальных занятий физкультурой и спортом, состояние площадки для отдыха; наличие озеленения, состояние асфальта, состояние контейнеров и контейнерных площадок, — уточнили в мэрии.

Оценивались сооружения, игровые площадки, озеленение, асфальт, мусорки, ливневки, фасады, указатели с наименованием улиц и номерами домов, состояние домов, состояние подвалов и чердаков.

Определили 18 победителей. В номинации «Лучший дом» первое место получил дом №2Г на Майской улице, Кутякова 27, второе — Сакко и Ванцетти 59, третье — Лопатина Гора 14 корпус 2.

В номинации «Лучший двор» — Плякина 8 и Левина 9, серебро досталось Пугачева 49, 49А, 51, 51А, 51Б, бронзу — Кузнецова 7.

«Лучшая улица» — проспект Кирова на первом месте, на втором проспект Строителей, третье на Набережной Космонавтов.