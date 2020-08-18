Недавно завершился аукцион на строительство автодороги с велопешеходной частью, на котором был выбран подрядчик, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Строительством автодороги с велопешеходной частью от трассы «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» до причала в селе Смеловка Энгельсского района займется предприятие ООО «Автодорожник».

Новая автотрасса свяжет и «Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина», и село Смеловка, у которого ранее никогда не было дороги.

Интересно, что концепция дороги по предварительным планам должна вписываться в общий стиль Парка покорителей космоса.

— Наша задача выполнить полный объем работы в срок. Если мы взялись за данный проект, зашли на аукцион и выиграли конкурс, у нас другого пути нет. Тем более, что опыт строительства с нуля у нас есть, — рассказал Дмитрий Безуглов, главный инженер ООО «Автодорожник».

Сумма контракта составила 76 миллионов рублей.