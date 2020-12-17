Первым этапом строительства линии скоростного трамвая в Саратове будет заниматься ООО «С.И.Т.И.». Об этом сообщили в мэрии.

Сейчас заключают контракт с подрядчиком.

Напомним, реализация проекта инициирована спикером ГД Вячеславом Володиным.

Благодаря его поддержке город получил 330 миллионов рублей, на которые сделают кабельные сети и тяговые подстанции, а уже имеющиеся реконструируют.

В 2019 году был разработан проект, согласно которому трамвай №3 будет ехать от 6-й Дачной до Детского парка. Его планируют реализовать до 2024 года.