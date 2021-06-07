Сегодня, 7 июня, в Волжском районном суде Саратова слушалось дело о превышении должностных полномочий бывшим начальником ГУ МЧС России по Саратовской области Игорем Качевым. Напомним, его обвиняли в действиях, который повлекли за собой причинение имущественного вреда государству на сумму в шесть миллионов и 200 тысяч рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что экс-чиновник признан виновным. Он получил два года колонии-поселения.

Также приговором суда удовлетворен гражданский иск на сумму в 6,2 миллиона рублей.