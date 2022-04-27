Жители Саратова назвали фонтан на улице Рахова, в районе пересечения с Московской, самым некрасивым и неухоженным.

Если остальные фонтаны — «Каскад» на Октябрьской, «Одуванчик» у цирка и «Мелодия» у консерватории радуют глаз, то на Рахова фонтан — «совсем не фонтан», так как находится в удручающем состоянии.

Это сооружение, отключенное от водоснабжения, грязное, с облупившейся краской, скоро, видимо, совсем превратится в помойку. Сюда уже стали сносить мусор.

Горожане надеются, что местная власть обратит внимание на данный объект благоустройства и наведёт здесь порядок, чтобы фонтан на Рахова вновь заработал.