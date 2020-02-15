Исследовательская компания Mediascope назвала самый популярный мессенджер среди российских пользователей.

Статистика показала, что 69 миллионов россиян используют WhatsApp. В декабре прошлого года 56,3 процента населения старше 12 лет использовали его минимум один раз. К слову, Telegram не пользуется такой популярностью — всего 20,5 миллиона человек (16,8 процента).

В своем официальном блоге разработчики WhatsApp сообщили, что по всему миру приложением пользуются порядка двух миллиардов человек. Стоит напомнить, что в 2014 году его приобрела компания Facebook, Inc за $21,8 миллиарда. На тот момент его использовали всего 500 миллионов человек.