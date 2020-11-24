В связи с распространением коронавируса торговые сети обязывают соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, однако следуют этому не все.

Начальник Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала, что по числе нарушений больше всего их в “Магните” (41,4 процента от всех проверок), “Грозди” (15,5 процента), КБ (15,3 процента), на остальные торговые точки приходится 8,8 процента.

В каждом пятом магазине не заботятся о том, чтобы покупатели были здоровы.

Она отметила, что приближаются праздники и поэтому необходимо усилить дезинфекцию, ведь грядет поток покупателей.