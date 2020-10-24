Вчера, 23 октября, были подведены итоги конкурса «Учитель года-2020» на уровне Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

— Как отметил президент Владимир Путин, «мы все приобрели уникальный опыт. И он должен работать на повышение качества, доступности образования. Вы с этой задачей справляетесь, причём на пять с плюсом! Такую оценку ставит не только жюри, но и ваши ученики, их родители, вся область. Вы одна команда, на которую равняется новое поколение молодых учителей, — поздравил губернатор Саратовской области Валерий Радаев финалистов конкурса.

В этом году за звание лучших состязались педагоги из многих городов и сел области, география конкурса расширилась. В финал вышли представители из 12 районов, это молодые педагоги со стажем в среднем семь-восемь лет.

Финал конкурса шел неделю в Школе нового века в Энгельсе. Победителей определяли по итогам конкурсов на внеурочное мероприятие, образовательный проект, мастер-классов и самопрезентации.

Первое место выиграла учитель русского языка и литературы СОШ №4 Ртищева Анастасия Сигбатулина. Она представит область на Всероссийском конкурсе, который пройдет в начале 2021 года в Москве и Волгограде.

— Огромная честь, занять такое почетное место. Не ожидала, что так обернется для меня. Конкурс был проведен на высочайшем уровне, спасибо организатором. Свою победу хочу посвятить родному городу и замечательному коллективу нашей школы, — не смогла сдержать слов радости победительница.

Серебро получила преподаватель истории и обществознания СОШ №13 Пугачева Юлия Шеина, бронза досталась учительнице английского языка из СОШ №1 поселка Степное Елене Поддубной.