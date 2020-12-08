Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о вакцинации от коронавируса в регионе.

С 7 декабря прививки сделали более 200 медиков.

Массовую вакцинацию планируют начать в первом квартале 2021 года.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here