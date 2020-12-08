Домой Рубрики Новости Саратова Названа дата массовой вакцинации от коронавируса в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Названа дата массовой вакцинации от коронавируса в Саратовской области По Новости Саратова - 08.12.2020 109 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о вакцинации от коронавируса в регионе. С 7 декабря прививки сделали более 200 медиков. Массовую вакцинацию планируют начать в первом квартале 2021 года. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский врач рассказал о своих ощущениях после прививки от коронавируса Радаев объяснил необходимость выхода с дистанционного обучения Саратовские чиновники выделили 15 млн рублей на портативные лаборатории ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский врач рассказал о своих ощущениях после прививки от коронавируса Новости Саратова - 08.12.2020 0 Алексей Субмаев, заведующий хирургическим отделением саратовской городской клинической больницы №5 рассказал на сегодняшнем заседании корсовета о своем состоянии после вакцинации. Он отметил, что чувствует себя... Радаев объяснил необходимость выхода с дистанционного обучения 08.12.2020 Названа дата массовой вакцинации от коронавируса в Саратовской области 08.12.2020 Саратовские чиновники выделили 15 млн рублей на портативные лаборатории 08.12.2020 Саратовцев ждут только корпоративы в формате онлайн 08.12.2020