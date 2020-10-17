Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил ход реконструкции театра оперы и балета и цирка имени братьев Никитиных в Саратове.

Первый объект начали делать в октябре, представитель подрядчика отметил, что работы будут идти в два этапа. Сейчас обследуют здание и разбирают конструкции. Полностью разберут фасад и кирпичную кладку до 15-20 ноября, а потом начнутся земляные работы на котловане. Центральную скульптуру отправили на реставрацию, в театре идут внутренние работы.

Их закончат к декабрю 2022 года.

Также губернатор Саратовской области побывал в цирке, там монтируют декоративные конструкции, заканчивают работы на втором этаже. На сцене установили двери и заливают лестницу, здание готово к приему тепла.

Репетиции начнутся 5 декабря.