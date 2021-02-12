В Саратове 16 февраля откроют Дворец водных видов спорта для всех желающих. Об этом сообщили в министерстве молодежной политики и спорта региона.

Там будет 50-метровый бассейн для спортивного плавания, малая ванна для обучения детей и прыжковый комплекс. Это первый в регионе бассейн, где есть ванна для прыжков в воду.

Тренер областной школы по водным видам спорта Анастасия Ершова отметила, что теперь в регионе у спортсменов будет достойная подготовка.

Напомним, Дворец обеспечил собственной базой школу олимпийского резерва по водным видам спорта, где занимаются более 550 человек по шести видам спорта. О его затянувшемся строительстве говорили не раз, на это обращал внимание председатель ГД Вячеслав Володин.