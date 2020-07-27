Обвиняемый в убийстве девятилетней Елизаветы Киселевой 35-летний Михаил Туватин будет находится в СИЗО до 15 января 2021 года. Такое решение приняла судья Светлана Гоголева. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

Адвокат семьи Елизаветы Киселевой Александра Бакшеева сообщила что первое заседание по делу об убийстве девочки состоится 6 августа в областном центре. Об этом информирует «КП Саратов».

— Его назначали на 3 августа, но в этот день я не могу быть в Саратове, потому что в Санкт-Петербурге назначено заседание по процессу об убийстве профессором Соколовым своей аспирантки. Я представляю интересы родственников погибшей Анастасии Ещенко, должна быть в этот день там, — рассказала она.

Напомним, известный историк и доцент СПбГУ в ноябре 2019 года убил и расчленил свою возлюбленную. Его задержали на следующий день при попытке утопить тело.

Трагедия для семьи Киселевых произошла 9 октября 2019 года. По версии следствия, около 7:40 мужчина увидел девочку, которая шла в школу у заброшенного гаража рядом с домом №21 на Высокой улице. Он схватил ее за шею, против воли утащил в гараж и начал совершать действия сексуального характера.

Ребенок кричал, пытался убежать, из-за чего злоумышленник начал руками, а потом проводом из металла давить на шею жертвы, пока та не скончалась. После убийства злоумышленник через отверстия в стенах перенес тело в соседний гараж, опустил в погреб и скрылся.

Девочку искал весь город. В полночь 10 октября было объявлено о прекращении поисков, но люди не могли успокоиться. Часть пришла к полицейскому отделу, где был задержанный. Горожане требовали объяснений, где он.

Другие пошли к гаражам, где был расположен штаб по поискам девочки. Они увидели полицейскую машину и подумали, что подозреваемый именно там. Из-за этого набросились на авто, полицейским пришлось применить спецсредства.

Мужчину поймали практически сразу, на него завели уголовное дело. Мужчина так и не признал свою вину. Расследование завершено.