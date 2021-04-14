Глава Саратова Михаил Исаев в своем аккаунте в соцсети instagram рассказал о сроках завершения отопсезона в городе.

Он указал, что это 16 апреля, но по заявкам потребителей УК энергетики могут отключить тепло раньше.

Синоптик Гидрометцентра по Саратовской области Лариса Васильева рассказывала корреспонденту «Новости Саратова», что в областном центре уже с 11 апреля средняя температура в сутки превышает восемь градусов. По этим показателям можно сделать вывод, что как раз к этому числу и отключат отопление.