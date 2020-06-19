Причиной возникновения вчерашнего пожара, в котором погибли две женщины в поселке Степное Советского района Саратовской области, могла стать непогашенная сигарета, сообщает сегодня, 19 июня, пресс-служба регионального управления по ЧС.

Напомним, вчера днем, 18 июня, в пятиэтажном доме загорелась квартира последнем этаже. После ликвидации огня пожарные обнаружили в жилище тела двух женщин 46 и 55 лет и живого, но надышавшегося дымом 43-летнего мужчину, которого удалось спасти.

Предварительно, причиной возникновения пожара вчера называлась неисправность электроприбора. Сегодня наиболее вероятной причиной возгорания назвали курение в постели в состоянии алкогольного опьянения.