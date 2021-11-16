Сегодня, 16 ноября, была названа лучшая школьная столовая Саратовской области в рамках Всероссийского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В конкурсе «Лучшая школьная столовая» приняли участие 17 школ Саратовской области. Среди них учебные заведения из Аркадакского, Балашовского, Вольского, Дергачевского, Духовницкого, Краснопартизанского, Петровского, Пугачевского, Ртищевского, Турковского районов и Саратова.

В конкурсе «Лучшая столовая сельской школы» победила школа в поселке Пинеровка Балашовского района, а «Лучшей столовой городской школы» стала столовая «Прогимназии Олимпионик» в Саратове.