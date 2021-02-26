Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин назвал предварительную причину вчерашней коммунальной аварии в Саратове. Пост опубликован в социальных его сетях.

— По предварительным данным, причиной сбоя в работе ВК-3 стала разморозка запорной арматуры сбросных водоотводов на насосной станции. По мнению комиссии, такая ситуация образовалась ввиду отсутствия должного контроля и анализа температурного режима со стороны КВС. В связи с этим ресурсоснабжающей организации рекомендовано организовать служебную проверку.

Кроме того, есть вопросы по организации работы котельных. Министерству строительства и ЖКХ региона поручено выяснить, почему котельные смогли обеспечить дома теплом после отключения водоснабжения на срок менее суток. При аварийных ситуациях, как правило, теплоисточник должен продолжать работу не менее 24 часов. Для этого в котельных устанавливаются резервные емкости, — пишет председатель правительства.

Выводы специальной комиссии будут переданы губернатору Саратовской области.

Напомним, вчера в результате крупной коммунальной аварии без воды и тепла остались почти полмиллиона жителей Саратова.