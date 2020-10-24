Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов обозначил причину гибели морских организмов на Камчатке. Об этом сообщили в СМИ.



Донные гидробионты скончались из-за токсинов, которые выделила водоросль рода Karenia и Gymnodinium и низкого уровня кислорода в воде. Так произошло из-за огромного количества органики, которое осело на морское дно и кислород потребовался для оксиления гниюшей массы.

Обнаружена высокая плотность этих “виновников торжества”. Какие именно токсины выделяет водоросль, выясняют специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова и Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова.

В сравнение Андрей Адрианов представил пляж в Калифорнии. Площадь протяженностью в несколько километров засыпало беспозвоночными животными, а все из-за цветения водоросли.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова говорила о том, что специалисты провели около пяти тысяч исследований места экокатастрофы. Техногенных источников загрязнения, которые могли бы спровоцировать это, не обнаружено.

Одной из приоритетных версий произошедшего ученые назвали красный прилив. Это явление, вызванное скоплением микроскопических водорослей, выделяющих токсины.

Замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова уточнила, что прилив будет называться медвежим. Такой термин прозвучал потому, что это животное является символом Камчатки, Россия также ассоциируется с ним.

Напомним, в конце сентября местные жители жаловались на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Речь идет об изменившей цвет воде, гибели морских животных. После купания страдали и люди, у них першило в горле и появлялись ожоги роговицы.