Сегодня, 10 марта, в Заводском районе Саратова рухнул многоквартирный дом №37 на улице Азина.

В мэрии отметили, что здание признано аварийным, подлежащим сносу.

Его расселили в рамках первого этапа программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», граждане внутри не проживают.

Разрабатывается проектно-сметная документация по сносу здания, который запланирован на 2021 год.

Из-за рабочих, которые демонтировали кровлю, сегодня обрушилась часть кирпичной кладки карниза кровли.

Пострадавших нет, убирают мусор с тротуара и дороги после ЧП.