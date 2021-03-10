Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на сегодняшнем брифинге рассказал, почему число смертей из-за коронавируса растет, а количество заболевших снижается.

Он отметил, что течение болезни не поддается законам и в каждом случае оно индивидуально.

Коечный фонд заметно снизился, меньше и количество тяжелых случаев, но таковые все равно есть. Многие пациенты несколько раз сдают дополнительные мазки, поэтому чуть больше число заболевших, чем выздоровевших.

По его мнению, тенденция скоро может поменяться.

Особое внимание уделяется смертности, при ковидных госпиталях работает специальная комиссия, которая смотрит, как своевременно человек обратился за помощью и правильно ли ему поставлен диагноз.