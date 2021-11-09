Специалисты ЦУР Саратовской области выяснили, к каким ведомствам относились сообщения жителей в соцсетях чаще всего. За изучаемый период взяли октябрь.

Так, 2 336 сообщений специалисты обработали и направили в администрацию Саратова. Более половины вопросов касались отопления. Также горожане обсуждали ремонт дорог, тротуаров и благоустройство общественных пространств.

Второе место досталось региональному министерству здравоохранения — 1 561 обращений. Жители хотели знать о бесплатных лекарствах при коронавирусе и сроках ожидания результатов теста на COVID-19.

На третьем месте – ПАО «Т Плюс» — 767 сообщений. Саратовцы обсуждали качество отопления или его отсутствие.

Также были вопросы к районным администрациям.