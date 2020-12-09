На новогодние вакансии в Саратове чаще всего требуются сотрудники без опыта работы. К такому выводу пришли аналитики одной из торговых интернет-площадок.

На эти предложения приходится 35 процентов от общего числа, медианная зарплата составляет 33,35 тысячи рублей.

Самая востребованная работа — продавец (37 процентов от всех вакансий), второе место делят между собой комплектовщики заказов, курьеры, уборщики, промоутеры и так далее. Число массовых мероприятий снизилось, однако торговые центры в большинстве регионов остаются открытыми.

Тройку лидеров замыкают сотрудники производственных объектов, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.