Министерство строительства и ЖКХ региона обозначило новую среднюю стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения.

Делается это в первую очередь для признания граждан нуждающимися по договорам соцнайма и расчета соцвыплаты на строительство или покупку жилья.

Сообщается, что в первом квартале 2022 года стоимость метра общей площади жилого помещения в Саратове и Энгельсе составила 47 087 рублей. Причем, как в новостройках, так и на вторичном рынке.

В муниципальных районах цены устанавливаются индивидуально.