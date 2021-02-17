На сегодняшнем заседании Саратовской областной думы обсудили доходы депутата от КПРФ Николая Бондаренко.

Ранее сообщалось, что от прокуратуры региона в областную думу пришло письмо по поводу их возможного сокрытия.

Депутат Николай Бушуев от “Единой России” опроверг это.

Он заявил, что избиратели должны знать, кто такой Николай Бондаренко.

Коммунисты поблагодарили его за такую раскрутку на уровне страны.

Зампред Саратовской областной думы Алексей Антонов озвучил сумму блога Николая Бондаренко “Дневник депутата” в 11,4 миллиона рублей.

Александр Анидалов заявил, что ему и Николаю Бондаренко “плевать на оценки, тем более мандатной комиссии”.

Алексей Антонов заявил, что нарушение законодательства о коррупции есть. Меру ответственности за это определят правоохранители и суд.