Один из главных праздников страны и застолья в его честь подошли к концу, но не для всех они прошли бесследно.

Для многих жителей Саратова остро встал вопрос — как быстро привести себя в форму.

Аналитики одной из торговых интернет-площадок подсчитали, во сколько обойдется каждый из способов.

Сжигать калории можно на свежем воздухе — если заниматься активным отдыхом. Приобрести ледянку можно в среднем за 600 рублей, ватрушки для катания за 1,4 тысячи рублей. Объявлений об их продаже за последний месяц стало в 2,3 раза больше.

Коньки обойдутся в тысячу рублей, соответствующих предложений стало больше на 71 процент, на 56 процентов увеличился выбор лыж. Они обойдутся в среднем в 1,7 тысячи рублей.

Еще можно кататься на сноуборде — удовольствие обойдется в шесть тысяч рублей. Объявлений о продаже этого инвентаря стало больше на 63 процента.

Если вы хотите заниматься активностями дома, можно приобрести гантели — в среднем за 2,49 тысячи рублей. Предложение увеличилось на три процента.

Или купить коврики для занятий йогой — их стали продавать чаще на 29 процентов в сравнении с ноябрем по средней цене в 800 рублей.

Велотренажер обойдется в среднем в 16,99 тысячи рублей.