Первый замминистра внутренней политики и общественных отношений в Саратовской области Дмитрий Конусов рассказал на пресс-конференции в “КП-Саратов” о казачестве в регионе.

В Саратовской области в декабре 2020 года провели конференцию о казачестве в России после принятия госстратегии на 2021-2030 годы были определены основные механизмы взаимодействия.

После этого выпустили альманах по казачеству в Саратовской области.

Всего в регионе есть 21 казачье общество в 18 муниципальных районах и Саратове.

Реализуется два проекта казачьей направленности — фестиваль в Балашове и на базе школы №43 в Саратове с казачьим компонентом.