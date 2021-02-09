В министерстве труда и соцзащиты Саратовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Алексеевском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Заразились 18 проживающих и четверо сотрудников, первые госпитализированы, у 13 болезнь протекает бессимптомно, у персонале тоже, но те лечатся амбулаторно.

В учреждении усилен режим дезинфекции, непрерывное обеззараживание рециркуляторами. Постояльцы едят из одноразовой посуды по палатам, соблюдается режим изоляции. За ними установлено дополнительное медицинское наблюдение, — отмечается в сообщении.