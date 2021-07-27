Сегодня губернатору Саратовской области Валерию Радаеву представили нового руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Елену Рысеву, сообщает пресс-служба главы региона.

В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Кашеваров и заместитель начальника Управления государственной службы ФАС РФ Елена Боброва.

Руководство ФАС России отметило высокий уровень профессионализма Елены Рысевой. Она порядка 20 лет работает в структурах данного ведовства.

Валерий Радаев обратил особое внимание на совместное взаимодействие в таких направлениях как ценовая политика на продовольственном рынке, реализация национальных проектов.

Напомним, предыдущий руководитель антимонопольного ведомства Людмила Борисова покинула свой пост в феврале.