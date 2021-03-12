В понедельник, 15 марта, новый заместитель главы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Наталья Согомонова приступит к исполнению своих обязанностей, сообщает телеграм-канал мэрии города.

О новом заме Михаила Исаева известно, что у нее высшее юридическое образование. Она работала в правоохранительных органах в другом регионе России. После переезда в Саратов Наталья Согомонова трудоустроилась в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где занималась вопросами долевого строительства, строительного надзора, архитектуры.

Напомним, ранее эту должность занимал Антон Корнеев. Он уволился после ряда нареканий к его работе.