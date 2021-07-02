На сегодняшней пресс-конференции в «КП-Саратов» обсудили реализацию нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

На встрече присутствовали Ольга Грижанова — генеральный директор ООО «Производственно-строительная компания Геодор», Андрей Архипов — министр промышленности и энергетики Саратовской области и Ольга Якушева — заместитель министра экономического развития Саратовской области.

Было обозначено новое направление нацпроекта — организация торговли. Оно делится на две части — адресная поддержка и системные меры по производительность труда.

Первая заключается в следующем — на предприятие приходят эксперты и полгода улучшают потокообразец. Иногда — передвигают оборудование, смотрят, как его переделать. Кроме того, передают все методики бережливого производства.

Еще одна часть — финансовая поддержка, множество программ в том числе по акселерации и экспорту, подготовка управленческих кадров в части стратегии и логистики.

А еще для предпринимателей запущена «фабрика процессов» — учебный интерактивный модуль.