Названы причины увольнения директора школы № 9 города Балашова

Директора школы № 9 в Балашове Андрея Рыжкова уволили из-за срыва организации школьного питания.

По информации от родителей и педагогов, которая оказалась в распоряжении интернет-издания «Новости Саратова», причиной увольнения стал отказ директора принимать некачественные продукты для школьной столовой. Также в обращении упоминается давление на школу с целью заключения контракта с конкретной компанией из Ейска.

Ранее поставками продуктов для школы занимался ИП Поляков, связанный с бывшим депутатом Олегом Подбороновым, на которого уже были жалобы.

Как сообщили в администрации района, новый поставщик был выбран по итогам конкурса в 2025 году.

Глава Балашовского района Михаил Захаров заявил, что директор Андрей Рыжков нарушил закон «Об образовании», сорвав процесс питания.

По словам чиновника, директор отказывался сотрудничать с победителем торгов и требовал удвоения зарплаты поварам, что привело к их отказу работать 13 января.

Захаров считает, что директор самоустранился от решения проблемы. Это и стало основанием для увольнения.

Алиса Эай