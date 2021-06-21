С сегодняшнего дня и до 22 июня тысячи домов практически во всех районах Саратова и Саратовского района остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Организован подвоз воды по следующему графику:

10:00 – 10:30 и 18:00 – 18:30 – Гвардейская улица, 15;

16:00 – 16:30 – Буровая улица, 36;

10:00-10:30 и 16:00-16:30 — Большой Дачный проспект, здание 15 строение 1;

11:00-11:30 — 9-ая Дачная, здание 10А, строение 1;

12:00-12:30 и 17:00-17:30 — 6 Дачная, улица Гвардейская, б/н (Госпиталь ветеранов войн);

13:30-14:00 и 19:30-20:00 — Гвардейская улица, 15а;

14:30-15:00 и 18:30-19:00 – Гвардейская улица, 7а;

15:00-15:30 – улица Панфилова, 1;

11:00-11:30 – улица Чехова, 4а;

12:00-12:30 и 19:00-19:30 – Тархова, 7а;

14:00-14:30 – Лесная улица, 3;

13:00-13:30 – Песчано-Уметский тракт, ИК-33;

17:00-17:30 – Песчано-Уметский проезд, здание 6в.

Напомним, отключение должно было состояться еще на прошлой неделе, но его перенесли.

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