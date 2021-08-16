Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора поделились информацией, как быстро восстановиться после коронавируса.

Как сообщает РИА «Новости», для этого необходимо здоровое питание с обязательным включением содержащих витамин D продуктов, либо добавлением витамина. При этом надо помнить, что передозировки витамина D гораздо опаснее его дефицита, — уточняют врачи.

Для поддержания работы мышц следует употреблять белок, в частности, растительный, а не только животный.

Необходима также посильная физическая нагрузка, лечебная физкультура и… пение песен. Последнее хорошо для лёгких. В частности, наиболее полезными окажутся протяжные народные песни.