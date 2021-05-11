И.о. министра образования Саратовской области Михаил Орлов провел срочное совещание с представителями местных администраций и подведомственных минобразованию организаций после инцидента со стрельбой в школе Казани.

— Безопасное пребывание и педагогов, и детей, и технического персонала — всегда было и будет первоочередной задачей. Школа, детский сад, колледж начинаются с безопасности. Прошу муниципалитеты со всей строгостью и ответственностью отнестись к усиленным мерам пропускного режима. Речь о видеонаблюдении за территорией образовательной организации, зонах входа и выхода, минимизации группового прохода в организацию. Прошу дополнительно в срочном порядке провести информационно-разъяснительную работу среди сотрудников, родителей и детей, дополнительные инструктажи о поведении в экстренных ситуациях. Усилить работу школьных психологов в этой же части, — обозначил чиновник.

Он также выразил слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших в Казани. Напомним, что в связи с трагедией в саратовских школах усилен пропускной режим.