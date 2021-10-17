Эксперты Минздрава России назвали препараты для лечения коронавируса COVID-19 в домашних условиях.

Как информирует Ufanotes.ru, с начала пандемии коронавируса рекомендации медиков претерпели существеные изменения.

Так, антибиотики исключены из первых этапов применения, поскольку вирус не лечат антибиотиками.

Зато активно назначаются лекарства от ОРВИ: отхаркивающие, сосудосуживающие, противокашлевые.

Большое значение имеют в первые 5 дней заболевания противовирусные лекарства. Сейчас от «Арбидола» (умифеновир) активно уходят к фавипиравиру. Но умифеновир всё еще есть в рекомендациях. Его отличает дешевизна, в отличие от противовирусных лекарств нового поколения.

Важнейшее значение при лечении ковида имеет использование глюкокортикоидов. Однако гормоны должны назначаться только врачом и в нужной дозировке. У них есть масса побочек, например, повышение артериального давления и уровня сахара крови.

Медики также говорят об упреждающем лечении до развития сепсиса, ОРДС и пневмонии.