Завершился заочный этап Российской национальной премии «Студент года – 2021» образовательных организаций высшего образования — совместного проекта Российского Союза Молодёжи и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Четыре студента из Саратовской области вошли в число финалистов Премии. В их числе — обучающиеся Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Александр Кондаков (номинация «Общественник года») и Ангелина Никифорова (номинация «Спортсмен года»). Эксперты конкурса оценивали творческую видеопрезентацию и резюме участников, а также сведения об их достижениях за последние три года.

— Данные достижения показали, что студенты Президентской академии не только успешно осваивают профессии, но и активно проявляют свои таланты и удачно реализовывают идеи. Выход в финальный этап откроет для ребят пути к новым перспективам и станет хорошей возможностью в полной мере раскрыть свой потенциал, – прокомментировал успех студентов директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.

— Я очень рад прохождению в финальный этап конкурса. Всегда приятно осознавать, что проделанный путь и вложенные усилия оценены по достоинству. Подобные успехи добавляют мотивации для дальнейшей работы и личностной самореализации!, – поделился впечатлениями Александр Кондаков

Финал Российской национальной премии «Студент года» пройдёт в Томске с 13 по 18 ноября 2021 года. На протяжении пяти дней студенты будут проходить конкурсные испытания, включающие индивидуальные и общие задания: самопрезентацию, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры.