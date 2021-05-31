Сегодня, 31 мая, в Саратове на брифинге в партии «Единой России» назвали итоги внутрипартийного предварительного голосования выборов в госдуму.

Свой голос отдали 13,14 процента населения Саратовской области. Это выше, чем среднероссийская явка. В областном центре голосовать пришли в два раза больше людей, чем на довыборах в марте.

Всего на предварительных выборах был зарегистрирован 241 кандидат: 22 по списку, 45 по округам в Госдуму, а остальные по 35 округам в саратовскую городскую думу.

Согласно предварительным итогам по партспискам голоса распределились так: Вячеслав Володин — 91,14 процента, Глеб Хор — 49,04 процента, Виктор Кидяев — 43,3 процента, Виталий Ефимов — 38,49 процента, Татьяна Ерохина — 33,63 процента, Сергей Гладков — 27,18 процента, Дмитрий Бондарь — 1,84 процента, Вадим Воронин — 1,61 процента.

По одномандатным округам: 163 округ — лидирует Вячеслав Володин — 93,62 процента, 164 округ — Николай Панков — 68,33 процента, 165 округ — Андрей Воробьев — 45,2 процента, 166 округ — Александр Стрелюхин — 51 процент.

— Люди хотят видеть решения и от кандидатов, поэтому кампания проводилась максимально открыто и прозрачно, — заявил секретарь реготделения партии «Единая Россия» Николай Панков.

Жалоб по работе комиссий на праймериз в госдуму нет, зафиксировано только четыре замечания технического характера от самих кандидатов.

В 15:00 будет заседание областного комитета по внутрипартийной предварительному голосованию.

Общая явка составила 13,14 процента, то есть 245,445 тысячи жителей. Проголосовали электронно 55 тысяч человек.

4 июня пройдет конференция в Саратовской области, на которой выдвинут делегатов на съезд партии, который пройдет с 19 по 20 июня в Москве. Там будут утверждать кандидатов на основе внутрипартийного голосования.