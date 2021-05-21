Состоялось заседание рабочей группы по ситуации с ЖК «Победа» в Саратове. В нем приняли участие депутат Государственной думы РФ Николай Панков, сотрудники прокуратуры области, представители администрации города, конкурсные управляющие организаций-застройщиков.

Была обсуждена дорожная карта, которая принята по достройке жилкомплекса. Основная задача — завершить формирование реестра требования участников строительства в рамках процедуры банкротства всех трех застройщиков.

После этого вопрос о достройке домов будет рассматривать Наблюдательный совет Фонда ДОМ.РФ. Документы для этого уже направлены со стороны Правительства региона в Фонд. До этого начать работы невозможно в рамках законодательства, поскольку все три застройщика признаны банкнотами, а здания являются частью конкурсной массы.

Ситуация остаётся под особым контролем.