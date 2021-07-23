Заместитель председателя правительства Саратовской области Александр Соловьев рассказал об устранении последствий урагана в регионе.

Напомним, стихия разразилась в ночь на 22 июля. В Саратове падали деревья и разбивались машины, в Турковском районе прошел штормовый ветер. В Турках были повреждены крыши зданий администрации, кинотеатра «Космос», двух магазинов, детсада №3 — из-за упавшего дерева, оборвался газопровод — там и в селе Каменка. В последнем из населенных пунктов оборвались линии электропередачи, нарушено электроснабжение в 560 жилых домах района. Также оборвался газопровод в селе Каменка и в Турках.

В Вольском районе с часа ночи до семи часов утра без электричества остались села Барановка, Куриловка, Шировка, Елховка, Черкасское. Экстренные работы провели сотрудники Вольской РЭС. В селе Барановка сорвало крышу с дома, в котором никто не проживает.

В Ртищевском районе без электричества остались 750 жилых домов в четырех селах, в Самойловском районе — в 3,15 тысячи домах в 13 населенных пунктах, в Калининском районе — в 390 домах в трех селах, в Аткарском районе — 1,406 тысячи домов в двух селах, в Балашовском — в 2,896 тысячи домах одного поселка, в Петровском — 3,248 тысячи домов в одном населенном пункте. В Ртищево на улице Левице ветка дерева упала на машину, повреждено лобовое стекло и боковое зеркало.

Кроме того, повреждена кровля школы в селе Казачка и спортзала школы в Степном, а также газопровод.

Всего пострадало 14 районов области.

— На данный момент во всех районах, которые затронула стихия, проходит подсчёт затрат на восстановление социальных объектов и помощи пострадавшим жителям. Вчера этот вопрос обсудили с главами районов на совещании в режиме ВКС, посвященном устранению последствий урагана. Главы районов оперативно решают вопросы на местах. При подготовке всех соответствующих документов будет оказана помощь Правительства области, — отметил Александр Соловьев.