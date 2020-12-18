На сегодняшней конференции в пресс-центре “Комсомольской правды-Саратов” председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала о направлениях отдыха в Саратовской области.

Таковых существует 282, среди них и активные туры, во время которых можно пожить в палатке несколько дней, поехать в Пензенскую область или на Кавказ. Сплавы на каяках и байдарках, исторические — например “Немцы Поволжья”.

Кроме того, появились новые проекты — тур “Волжский вояж” в рамках которого можно заняться йогой, проект “Уикенд без шаблона” в Аткарском районе с полетом на воздушном шаре.

А еще запущен 3D-путеводитель для прогулок по исторической части города, есть туры, при посещении которого можно получить кешбек. Речь идет о “Поволжском Цюрихе”, “Хвалынском выходном” и нескольких десятков гостиниц.