На сегодняшней пресс-конференции в центре “Комсомольской правды — Саратов” обсудили реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями.

Замминистра труда и соцзащиты региона Наталья Обрежа отметила, что стационарам разрешили работу с 10 февраля. До этого лечиться можно было амбулаторно, но это неудобно тем, кто живет в районах. Но оказание такой помощи поможет если делать это без перерыва, поэтому подобный запрет может сказаться на здоровье людей.

Она подчеркнула, что часть сотрудников учреждений переводили на работу в удаленном режиме.

Начата работа в онлайн-режиме и этот процесс будет продолжаться.

Развивается направление реабилитации на дому, возможность, чтобы родителям пациентов передавали необходимое оборудование.