В предстоящий понедельник, 21 июня, с 4:00 до 3:00 среды, 23 июня ООО «КВС» пройдет масштабное отключение воды, которое было запланировано на начало этой недели.

Речь идет о работах на насосной станции «Вольская», «Поливановская» и других.

В зону отключения попадают следующие микрорайоны и поселки:

— Ленинский район за исключением: 2-4 Дачных, микрорайона НИИ Юго-Восток, улиц: Ипподромная, Куприянова, Шехурдина, 1-39;

— Кировский район – поселки Саксагай, Семхоз, Солнечный-2 (6, 7, 9, 10, 11 микрорайоны);

— Волжский район – микрорайоны «Совхоз «Комбайн», Русинвест, Сосновый парк, Сосенки, «Совхоз ЦДК», Юбилейный, Зональный, Иволгино, Образцово, Зеленая долина, Изумрудный, Березки, УПТК;

— Саратовский район – поселки: Дубки, Зоринский, Расково, Латухино, Малая Скатовка, Сторожевка, Соколовый, хутор Бартоломеевский.